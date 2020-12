Heuer großer Ansturm von Skitouren-Geher erwartet

Alle Betroffenen müssen an einen Tisch

Informations-Tafeln mit genauer Wegmarkierung findet man nun an allen Ausgangspunkten, ein Modell, das übrigens Schule machen soll: „Eine Lösung kann immer nur dann herbeigeführt werden, wenn man alle Betroffenen zu einem Gespräch zusammen holt. Erst wenn sich jeder gehört fühlt, ist der Konflikt zumeist bereinigt“, so Edlinger.