Arsenal-Fan bei Rapid-Spiel: „Hol Özil zurück!“

Arsenal ohne Özil sehr mittelmäßig

Ein simples Schild, das die Diskussion um den deutschen Weltmeister-Kicker von 2014 womöglich neu aufleben lässt. Arsenal-Cheftrainer Mikel Artete hatte Özil sowohl für die Premier League als auch für die Europa League aus dem Kader gestrichen. Aus sportlichen Gründen, wie es heißt. Allerdings: Die Gunners hinken in der laufenden Saison - trotz 4:1-Siegs gegen Rapid und bisher noch weißer Weste in der Europa League - ihren Ansprüchen hinterher. In der nationalen Meisterschaft liegen die Londoner aktuell nur auf Platz 14.