Mergim Berisha: Einst verstoßen, jetzt gefeiert

„Mergim muss das mit Überzeugung machen und als Mehrwert sehen - nicht als Muss!" Im Sommer 2017 stellte der damalige Salzburg-Trainer Marco Rose seinem Schützling Mergim Berisha die Rute ins Fenster. Das Stürmertalent wollte den Kooperationsvertrag mit Liefering nicht unterschreiben, weil er dachte, er sei gut genug für die großen Bullen. Das kam weder beim Coach noch bei den Klubverantwortlichen gut an. Wenige Tage später wurde der Deutsche verliehen. Erst an den LASK, dann an Magdeburg, später auch noch an Altach. Erst dort ließ Berisha, der in seiner Jugend das eine oder andere Mal auf die falschen Einflüsterer hörte, endlich wieder mit Leistungen aufhorchen. So sehr, dass die Bullen entschieden, den “Verstoßenen„ letzten Winter zurückzuholen, als klar war, dass Erling Haaland weiterziehen würde in Richtung Dortmund.