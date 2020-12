Ein Jahr vor Graz-Wahl: Sieger steht schon fest

FPÖ: Nagls Koalitionspartner Mario Eustacchio tritt in der Öffentlichkeit als Bürgerlicher auf. Er sehe jedoch „null Abgrenzung zum rechten Rand“, sagt Wassermann - „sonst könnte jemand wie Heinrich Sickl nicht im Gemeinderat sitzen“. Die Frage sei, wie sich Eustacchio im Wahlkampf positionieren werde: „Krawall schadet ihm als Koalitionspartner. Mit einem moderaten Wahlkampf wären aber wohl die Funktionäre und die Wählerschaft unzufrieden.“ Einmal stand die sonst gut funktionierende schwarz-blaue Koalition vor dem Aus: als Eustacchio bei einer Pressekonferenz kurz die Beherrschung verlor und die rechtsextremen Identitären verteidigte. „Nagl hat keine Hemmung, eine Koalition in die Luft zu jagen“, erinnert Wassermann an das jähe Ende von Schwarz-Grün - dessen sei sich Eustacchio sicher bewusst. Salopp gesagt: Wenn er regieren will, muss er sich benehmen.