Neujahrskonzert findet statt, aber „ohne Publikum“

Für Applaus registrieren lassen

Ganz auf Applaus müssen die Philharmoniker nicht verzichten. So setzt der ORF, der das Konzert ab 11.15 Uhr wieder live in ORF 2 und auf Ö1 überträgt, auf interaktive Ovationen. In Kooperation mit dem Grazer Unternehmen Poet Audio hat man eine Plattform aufgesetzt, mittels derer registrierte Zuschauer ihren Applaus am Ende beider Konzertteile live abgeben können. Dieser wird durch 20 Lautsprecher in den Goldenen Saal des Musikvereins eingespielt. Die Registrierung für die Aktion ist ab sofort weltweit via Webportal möglich. Auch können Interessierte hier vorab ein Foto ihrer Begeisterung hochladen. Eine Auswahl der besten Aufnahmen wird dann vom ORF während des Applauses eingeblendet.