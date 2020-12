Vom Dachboden in die Geschichtsbücher der Klassik

Heiße Probenphase

Geprobt wurde im heißen Sommer des Jahres 1988 im Dachbodensaal des Brandhofes in Graz. Doch das war nicht das Einzige, was die Mitglieder des noch jungen Chamber Orchestra of Europe zum Schwitzen brachte: Denn Harnoncourts Zugang war so ungewohnt, dass die Musiker „verwirrt wurden und an einer falschen Stelle spielten“, erinnert sich Geigerin Elisabeth Wexler. Für sie fühlten sich die Proben mitunter an, „als wären wir Musiker, die Schubert zum ersten Mal kennen lernten“.