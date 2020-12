Salzburg kann Minimalisten-Aufstieg vollbringen

Als Vorbild dient der Marsch-Crew ein No-Name - Atalanta Bergamo! Die Italiener vollbrachten im Vorjahr das Kunststück, trotz nur eines Zählers aus vier Runden noch Zweiter zu werden, aufzusteigen. Salzburg hatte vorm 3:1 in Moskau ebenfalls nur ein Pünktchen am Konto. Am 9. Dezember gegen Atletico würden Kapitän Ulmer und Co. mit Sieg zwei in Folge dennoch rot-weiß-rote Kicker-Geschichte schreiben.