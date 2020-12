Tragödie in der Steiermark: Vater und Sohn tot

Der Bernhard, der so präsent war. So fleißig. Sich so für die kleine Landwirtschaft mit den paar Kühen interessiert hat. „Er hat alles gemacht, gemäht, gemolken, die Tiere versorgt. Er war so ein guter Bub.“ Wer das alles jetzt machen soll? Die Steirerin zuckt mit den Schultern. Es ist gar nicht sicher, ob sie und der Sohn weiter da bleiben. An dem Ort, den sie lieben. Aber von dem aus sie ständig auf das Marterl sehen, unter dem der Bub gestorben ist. Aber diesen Abschied auch noch zu nehmen, schafft die Frau das? „Wenn ich mich jetzt ablenken will, geh ich zu den Kühen, kümmere mich um meine Katzen, unseren alten Hund. Wenn mir das auch noch genommen wird ...“