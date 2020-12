Räuber in der Raika von Krumpendorf: „Geld her!“

Ein Bewaffneter hat Dienstag in der Früh die Raiffeisenbank in Krumpendorf überfallen. In Sichtweite der Polizeiinspektion hatte der Mann zehn Minuten nach acht die Schalterhalle betreten, der Mitarbeiterin eine Schusswaffe vorgehalten und gefordert: „Geld her!“ Der Unbekannte entkam mit der Beute.