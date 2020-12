„Alles tun, um eine Quarantäne zu verhindern!“

„Das gemeinsame Ziel muss sein, aus dem aktuellen Lockdown schon bald mit möglichst geringem Schaden wieder in die Normalität zurückzukehren“, so Swarovski weiter. Viele Tiroler Unternehmen führen bereits jetzt laufend Tests in den eigenen Betrieben durch. Nach einer Erhebung der Bundes-Industriellenvereinigung hat die Industrie österreichweit bereits mehr als 50 Millionen Euro für Tests ausgegeben. Auf Tirol entfallen davon rund zehn Prozent.