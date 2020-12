Rücktritt nach CL-Blamage? Deutliche Zidane-Worte

Real Madrid war seit 24 Jahren in allen K.o.-Phasen der Champions League vertreten und gewann die Königsklasse in dieser Zeit siebenmal. Jetzt könnte die bemerkenswerte Konstanz zu Ende gehen. Nach der Niederlage kann Real die Ukrainer aus eigener Kraft nicht mehr überholen, denn Schachtar hat in der Wertung der Direktbegegnungen die Nase vorne. Den Madrilenen droht Rang drei in Gruppe B und die Teilnahme an der Europa League.