Personalfrage in Innsbruck köchelt weiter

Kritik an Subvention

Am Nachbarberg, der Muttereralm, stehen – wie berichtet – die Zeichen auf Verkauf des Skigebiets. Am Tag der Vollversammlung des Tourismusverbandes am 15. Dezember will TVB-Chef Karl Gostner das Geheimnis um den Investor lüften. Gemunkelt wird, dass der Familienskiberg lediglich um den Preis der Schuldenübernahme – das wären rund 2,5 Millionen Euro – den Besitzer wechselt.