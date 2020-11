Mit Corona infizierter Soldat nach Hause geflogen

Am Montagabend gegen 19:15 Uhr landete am Flughafen Salzburg eine „Hercules“ C-130 im Rahmen einer medizinischen Evakuierung: An Bord befand sich ein Salzburger Soldat, der im Einsatzraum im Kosovo positiv auf Covid-19 getestet wurde. Seine weitere Behandlung wird in Salzburg durchgeführt.