Massentests: ÖGB fordert einheitliche Entlohnung

„Diese Entscheidung ist nicht nachvollziehbar. Jetzt hätte man die Möglichkeit, die Wertschätzung gegenüber dieser so wichtigen Berufsgruppe zum Ausdruck zu bringen. Pflegekräfte leisten seit Monaten teils Unmenschliches und arbeiten am Limit. Gleiches Geld für gleiche Arbeit muss im Vordergrund stehen“, betont Wohlgemuth „Gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit“

„Den Worten sollten jetzt auch Taten folgen“, fordert Wohlgemuth eine einheitliche Bezahlung für die gleiche Arbeit. „Diese Menschen kämpfen alle an vorderster Front gegen das Virus - und zwar gemeinsam! Sie sind seit Monaten im physisch und psychisch äußerst belastenden Dauereinsatz. Das sollte auch entsprechend honoriert werden. Gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit wäre hier das Gebot der Stunde.“