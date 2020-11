Vierter nach Hinrunde: UTTC voll im Plan

Der Italiener zog sich dabei im fünften Satz eine schmerzhafte Leistenzerrung zu. Die im anschließenden Doppel an der Seite von Kanamitsu allerdings nicht wie befürchtet zum Tragen kam. Und beflügelt vom 3:1 spielte der Japaner dann in seinem letzten Einzel groß auf und schoss Daniel Habesohn in weniger als zehn Minuten in drei schnellen Sätzen von der Platte.