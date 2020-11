Mit 117 km/h und ohne Führerschein durch 50er-Zone

Der 23 Jahre alter Klagenfurter ist am Sonntagnachmittag auf der Völkermarkter Straße in Klagenfurt von der Polizei beim Rasen erwischt worden. Er war im Ortsgebiet mit 117 km/h unterwegs, wie eine Lasermessung einer Polizeistreife ergab. „Er hatte keinen Führerschein bei sich, also konnte er ihm auch nicht abgenommen werden“, heißt es von der Polizei.