Thomas Stipsits: Halber Steirer aus vollem Herzen

Anfänge im Theatercafé

Und auch die kabarettistischen Wurzeln führen in die Steiermark - ins Theatercafé in Graz: „Ich bin zweimal beim Kleinkunstvogel angetreten und hab’s nie über die Vorrunde hinausgeschafft“, schmunzelt er. „Aber sie haben mein Potenzial trotzdem erkannt und mich auftreten lassen - was gleich viel wert war, wie wenn ich den Preis gewonnen hätte.“