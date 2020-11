Red Bull Salzburg: Kampf dem Seuchenmonat!

Wichtige Chance auf Erfolgserlebnis

Dennoch kämpft der Meister heute in St. Pölten darum, den November nicht doch als Seuchenmonat verbuchen zu müssen. Zudem bietet der Auftritt in Niederösterreich eine wichtige Chance auf ein Erfolgserlebnis. Um befreit ins Endspiel in Moskau am Dienstag gehen zu können, in dem wohl der dritte Rang in der Königsklassen-Gruppe A und somit das europäische Überwintern ausgespielt wird.