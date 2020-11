Messfeier trotz des Lockdowns

In Frauenkirchen wird die heilige Messe täglich aus der Basilika übertragen. Beginnzeit ist unter der Woche um 19 Uhr, am Sonntag um 10 Uhr. Zudem werden in der Adventzeit jeden Sonntag vor Messbeginn adventliche Heilige vorgestellt. An den Nachmittagen soll es um 18 Uhr eine kurze Adventandacht geben, die im Internet zu sehen sein wird. „Wir freuen uns, dass so viele Menschen das Angebot nützen“, heißt es von der Pfarre.