Urlaub am Meer bleibt für uns weiterhin verboten

Das Meer bleibt fern

Das sei dann, so Kreiner, eine Umgehung des Sinns der Verordnung und daher nicht gestattet und strafbar. Ähnliche Fälle kenne man bereits aus Vorarlberg, wo es einen regen „kleinen Grenzverkehr“ mit der Schweiz oder Deutschland gebe, so der Jurist. „Da hat die Landesregierung bereits klargestellt, dass der grenzüberschreitende Besuch einer Bar nicht gestattet ist.“ Für Kärntner gilt unstrittig: Das so nahe Meer bleibt so fern.