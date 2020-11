Autolenker streift im Rausch mit Spiegel E-Bikerin

Geblendet Radlerin übersehen

Deswegen dürfte er die in gleicher Fahrtrichtung am rechten Fahrbahnrand fahrende 49-jährige E-Bikerin aus dem Bezirk Steyr-Land übersehen haben und touchierte sie mit dem rechen Außenspiegels seines Fahrzeuges, sodass diese stürzte. Die Radfahrerin wurde unbestimmten Grades verletzt und in das PEK Steyr gebracht. Ein durchgeführter Alkotest beim 66-Jährigen ergab einen Wert von 0,68 Promille.