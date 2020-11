„Maradona in Wien - das war eine Sensation“

1990 spielte er 45 Minuten für die österreichische Nationalmannschaft im Wiener Praterstadion gegen Argentinien mit Superstar Diego Maradona. Im krone.at-Skype-Interview mit Michael Fally erinnert sich ÖFB-Goalie-Legende Michael Konsel an das Aufeinandertreffen mit Diego. „Diego in Wien - das war eine Sensation. Sein Aufwärmprogramm hat eigentlich nur aus Gaberln bestanden. Alleine damit hat er uns alle unterhalten“, so Konsel.