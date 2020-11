Salzburgerin hilft lokalen Betrieben digital

Schon im ersten Lockdown wollte Kirnbauer helfen und bot Unternehmen ihre grafische Hilfe an. „Man sieht diese ganzen lebenserhaltenden wichtigen Jobs und denkt im ersten Moment: und was kann ich dazu beitragen?“. Ihr Angebot wurde von einigen Unternehmen in Anspruch genommen, jetzt im zweiten Lockdown hatte sie zusätzlich eine neue Idee: „Ich habe einfach meine fünf liebsten Salzburger Betriebe auf Instagram gepostet - und meine Freunde haben die Idee übernommen und ihre Favoriten ebenfalls veröffentlicht“. Schnell ist es keine Aktion unter Freunden mehr - der Trend verbreitet sich wie ein Lauffeuer.