Kim Kardashian trägt Trend-Haarfarbe des Winters

Dunkle Beerentöne zählen in der Mode und beim Make-up im Winter stets zu den viel geliebten Klassikern. Jetzt hat ein sattes Glühwein-Rot auch den Schopf erreicht. Der dunkle Rotton, der tatsächlich an das heiße Getränk am Christkindlmarkt erinnert, ist nämlich die Trendhaarfarbe dieser Saison.