„Skelett“ Sarah Lombardi gewinnt „Masked Singer“

„Ich bin so unfassbar dankbar, dass ich hier auf dieser Bühne stehen durfte, dass ich zeigen durfte, was ich kann“, freute sich die Ex-„DSDS“-Kandidatin nach ihrer Demaskierung. „Vielen Dank für all eure schönen Worte, die haben mich jedes Mal so berührt, ich hatte jedes Mal Tränen in den Augen, aber ihr konntet es nicht sehen.“