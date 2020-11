Der Beruf des Augenoptikers wird 2021 akademisch

FH-Studiengang startet im Oktober 2021

Nun ist der Prozess abgeschlossen und im Oktober 2021 startet in Innsbruck Österreichs erstes Bachelor-Studium für Augenoptik. 24 Studienplätze sind zu vergeben, sechs Semester dauert die Ausbildung. Bundesinnungsmeister Markus Gschweidl spricht von einem Meilenstein. Damit werde neben der Lehre und der Meisterprüfung eine dritte und in ganz Europa anerkannte Ebene der Ausbildung geschaffen. Tirols Landesinnungsmeister Christian Isser verweist auf die schon jetzt österreichweite Bedeutung Tirols für die Optiker-Ausbildung mit der Berufsschule in Hall. Und er betont die neuen Möglichkeiten mit dem FH-Studium: „Die Ausbildung wird damit von der Lehre bis zum akademischen Abschluss durchlässig.“