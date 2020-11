Tennis-Ass Sorger: Ein steirischer Hoffnungsträger

Der Weg stimmt bislang. Mehrfacher Landesmeister, Staatsmeister in drei Klassen (U12, U14, U16), fünf internationale Titel auf der Europe-Tour. Den Triumph in Bludenz feierte Sorger als Zehnjähriger in der U16 - da jubelte Familien-Hündin Giny sogar live am Platz mit.