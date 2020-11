Salzburgs Wirtschaft geht online

Ein Bild, das seit dem Lockdown am Dienstag bei den Lungauern fast schon Alltag ist: Pfeifenberger verkauft seine Bücher und auch die in seinem Verlag erschienenen Lungau-Chroniken online. Teils verlassen rund 150 Pakete am Tag das Haus, die über den Online-Shop oder auch Plattformen wie die des Landes (www.salzburg.gv.at/onlineshops ) bestellt werden.