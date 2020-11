Rätsel um Rapidler ++ Kühbauer hängt in den Seilen

„Es ist nicht selbstverständlich, dass wir noch unserem Beruf nachgehen dürfen“, verweist Rapids Sportchef Zoki Barisic immer wieder auf die derzeit wichtigeren Dinge des (Corona-)Lebens. Für Grün-Weiß beginnt morgen in Ried der nächste, letzte Hammerblock bis zur Winterpause: neun Spiele in nur fünf Wochen. Es wird eine Herkulesaufgabe. Ein Rätsel gibt es um Dejan Petrovic, auch Trainer Didi Kühbauer hängt wie Ried-Coach Gerald Baumgartner in den Seilen.