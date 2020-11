Front bröckelt: Sonntagsöffnung im Handel denkbar

In Corona-Zeiten wird denkbar, was lange Zeit unmöglich schien: Die Front gegen die Sonntagsöffnung im Handel bröckelt. Den Vorschlag von Wirtschaftskammer-Chef Harald Mahrer, dass Geschäfte nach dem Lockdown an den letzten zwei Sonntagen vor Weihnachten offen halten dürfen, lehnt die Gewerkschaft jetzt nicht mehr kategorisch ab.