Prozess gegen Drogenbande aus Nigeria geht weiter

20 Nigerianer sitzen in Klagenfurt nach wie vor wegen organisierten Drogenhandels im großen Stil auf der Anklagebank. Wie berichtet, wird der Prozess aus Platzgründen nun auch in die Justizanstalt übertragen; die meisten Verdächtigen schauen von dort aus zu. Zudem wurden am Dienstag erstmals Corona-Schnelltests angeboten. „Alle negativ“, verkündete Richter Alfred Pasterk erleichtert.