England-Fans kehren bald wieder ins Stadion zurück

Premier Boris Johnson nannte die Fanrückkehr in Gesprächen mit Parlamentariern laut dem Sender BBC „eine persönliche Priorität“. Auch der britische Minister für Medien, Kultur und Sport Oliver Dowden berichtete am Dienstag von „konstruktiven Gesprächen“ mit Fußball-Vertretern, in denen es auch um die Rückkehr der Fans gegangen sei.