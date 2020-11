Steirischer Ski-Manager happy: Ein Dank aus Moskau

Jetzt dürfen die acht russischen Ski-Herren und die fünf Damen samt ihren Betreuern in Österreich trainieren. In Werfenweng (Salzburg) wurde ein eigenes Haus angemietet, um ein Leben in der Corona-Blase möglich zu machen. „Und unsere Topleute im Slalom durften sogar mit dem ÖSV am Pass Thurn trainieren.“ Beachtlich: Denn immerhin hat Alexander Choroschilow 2015 das Nightrace in Schladming gewonnen und war 2017 WM-Fünfter im Slalom. Und Pavel Trichitschew war 2018 Zweiter der Kombination von Wengen.