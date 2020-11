Salzburger shoppten kräftig vor Lockdown

„Der Lockdown trifft uns hart, bei uns würde nun eigentlich das wichtige Weihnachtsgeschäft anlaufen. Es besteht die Gefahr, dass viele ihre Einkäufe nun online erledigen statt im stationären Handel“, sagt Center-Manager Mayer.Auch viele Pinzgauer kauften noch fleißig einAnderer Ort, andere Szenen: Im Pinzgau verzeichneten längst nicht nur die Baumärkte, wie der Hagebaumarkt Ebster in Zell am See, sehr viele Kunden. Auch die Lebensmitteleinzelhändler waren bei den Pinzgauern stark gefragt, wie ein „Krone“-Lokalaugenschein am Montagnachmittag zeigte: Zu wenig Parkplätze gab es nicht nur in Zell am See vor der Filiale des Diskonters Hofer. Auch vor dem Maxi-Markt in Bruck herrschte ordentlich Platznot.