Hostienbäckerei stellt wegen Corona Betrieb ein

Neuer Hostien-Lieferant steht bereits fest

Hostien werden Gläubigen bei der Wandlung in der katholischen Messe als „Leib Christi“ gereicht. Künftig beliefert ein anderer Orden die Pfarreien: Karmelitinnen in Maria Jeutendorf in Böheimkirchen (Bezirk St. Pölten) backen weiter Hostien, berichtete Kathpress.