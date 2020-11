Ein Blick auf die „Exoten“ kann Lehr-reich sein

„Versuche, Begeisterung stets zu übermitteln“

Und es muss jemanden geben, der den Beruf auch lehrt, also einen Lehrbetrieb. Ein Klavierbauer beispielsweise findet in ganz Westösterreich keinen Ausbildungsbetrieb. Ein Orgelbauer hingegen hat Glück: In Schlitters vermittelt Christian Erler in seinem Unternehmen Orgelbau Erler seit 1987 das Know-How, die „Königin der Instrumente“ herzustellen und sie zu restaurieren. „Es ist eine unglaublich abwechslungsreiche und erfüllende Aufgabe“, schwärmt der 62-Jährige, „ich würde sogar von einem kulturellen Auftrag sprechen, die alten Orgeln vor dem Zerfall zu retten.“ Restaurierungen machen nämlich den Löwenanteil des Auftragsvolumens aus. Er versuche, die Begeisterung an seine Lehrlinge weiterzugeben. Acht jungen Menschen gab der Zillertaler schon die Möglichkeit, das diffizile Handwerk in dreieinhalb Jahren Ausbildungszeit zu erlernen. Der aktuell in Ausbildung stehende Peter Schütz drückt zurzeit die Schulbank der Berufsschule in Wien. Zum letzten Mal, denn dieser ist auf der Zielgeraden, sprich im letzten Halbjahr. Erler: „Das bedeutet, dass der Ausbildungsplatz frei wird. Ich suche somit einen neuen Lehrling.“