Corona: 23 neue Todesopfer in der Steiermark

Gleich 23 neue Todesfälle von Corona-infizierten Personen wurden am Montag in der Steiermark bekannt - so viele wie noch nie. Die zwölf Männer und elf Frauen kommen aus elf verschiedenen Bezirken. Aktuell sind bereits als 12.000 Steirerinnen und Steirer mit dem Covid-19-Virus infiziert. Voitsberg ist der neue „Hotspot“. Hoffnung gibt, dass die Zahl der Neuinfektionen zurückging.