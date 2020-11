Corona: Noch kein Aufruf an pensioniertes Personal

Der Aufruf, mehr Stunden zu arbeiten, ging an die mehr als 5000 Teilzeit-Mitarbeiter der Spitalsgesellschaft Kages - in erster Linie handelt es sich dabei um Mitarbeiterinnen. „Es haben sich überall welche gemeldet“, so Sprecher Reinhard Marczik. Auffallend groß war die Resonanz im Spitalsverbund Feldbach-Fürstenfeld mit 75 Personen. Hier war die Lage in den vergangenen Wochen besonders angespannt, die Intensivstation kam an die Grenzen ihrer Kapazität.