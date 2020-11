Nasslager für Schadholz in Osttirol ist in Betrieb

Im Sommer wurde in der Gemeinde Ainet ein Nasslager für jenes Schadholz, das durch das Sturmtief „VAIA“ 2018 und den Schneebruch im Jahr 2019 enstanden ist, errichtet. Jetzt ist es in Vollbetrieb und hat ein innovatives System. Alle, die mit der Waldgenossenschaft zusammenarbeiten wollen, können es in Anspruch nehmen.