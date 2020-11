Warum Graz eine Hochburg der Dschihadisten ist

Sie haben sich bedingt durch Gerichtsprozesse auch mit der Dschihadisten-Szene in Graz auseinandergesetzt. Warum ist Graz für radikale Muslime so attraktiv?

Graz hatte über Jahre die zweitgrößte und -wichtigste Dschihadistenszene in Österreich (nach Wien, Anm.). Der Grund waren radikale Prediger (wie Ebu Tejma, der 2016 u. a. wegen Anstiftung zum Mord zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, Anm.), die in Grazer Moscheen über ihrer Gefolgsleute entsprechendes Gedankengut verbreitet haben.