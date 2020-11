„Keiner hat nach der Krise mehr Urlaub und Geld“

Innsbruck stand in den vergangenen Jahren hoch im Kurs. Welche Bilanz kann 2020 gezogen werden?

Die Wintersaison bis zum Lockdown im März lief zu unserer vollsten Zufriedenheit, lag mit 5,5 Prozent im Plus. Auch der Sommer war in der Region sowie in der Stadt selbst besser als befürchtet. Insbesondere aus den Nahmärkten konnten wir im Vergleich zufriedenstellende Zahlen verzeichnen und die Aufenthaltsdauer ist gestiegen, in der Stadt im Sommer sogar um knapp 22 Prozent. Aus der Schweiz und Deutschland konnten im gesamten Verbandsgebiet kurzfristig sogar mehr Gäste als im Vorjahr gezählt werden. Ab September war aber leider wieder ein drastischer Rückgang zu verzeichnen, der auf fehlende Veranstaltungen, internationale Gruppen oder Busreisen zurückzuführen ist. Im gesamten Tourismusjahr steht ein kräftiges Minus. Aktuell stehen wir von November 2019 bis September 2020 bei 1,4 Millionen Übernachtungen in der Stadtregion Innsbruck. Das entspricht einem Minus von 40 Prozent oder fast einer Million Nächtigungen weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Oktober und November sind aufgrund von Reisewarnungen und Lockdown wieder komplett eingebrochen.