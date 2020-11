7063 Neuinfektionen, 85 weitere Todesopfer

Die meisten Neuinfektionen wurden am Samstag mit 1665 aus Oberösterreich gemeldet. In Wien gab es 1331 Neuinfizierte, in Niederösterreich 1026, in der Steiermark 982 und in Tirol 523. Die Zahl der Gesamtinfizierten in Salzburg konnte am Samstag lediglich hochgerechnet werden, hieß es vonseiten des Innenministeriums, und zwar auf Basis der Morgenmeldung vom Freitag. Begründet wurde das mit technischen Schwierigkeiten - angegeben wurden 510 Neuinfizierte. Kärnten meldete 474, Vorarlberg 362 und das Burgenland 190 Neuinfektionen.