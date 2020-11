Bub (9) legte dreimal Feuer in Schwazer Kirche

Beim ersten Mal am 5. November legte der Einheimische aus Schwaz ein Gotteslob auf brennende Opferlichter – zum Glück entstand kein richtiges Feuer. Einen Tag später hingegen war Pfarrer Martin Müller Retter in letzter Sekunde. „Kirchenbesucher haben mich verständigt, dass es im Gotteshaus Rauchentwicklung gebe“, erzählt Müller, „ich bin dann sofort in die Kirche und sah, wie Karton und ein Gotteslob auf einer Holzplatte brannten. Da habe ich einen Kübel Wasser geholt und das Feuer damit gelöscht.“ Anschließend erstattete der Pfarrer Anzeige.