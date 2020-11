Herzogin Camilla (73) mausert sich zur Fashionista

Wie etwa in dieser Woche, als die Herzogin und Prinz Charles einen Gottesdienst in der Westminster Abbey anlässlich des 100. Jahrestages der Beerdigung des Unbekannten Kriegers besuchten. Camilla sah in einem schwarzen Kreppkleid und -mantel von Bruce Oldfield, den sie mit einer Royal-Landers-Brosche geschmückt hatte, richtig toll aus. Ein atemberaubender Philip-Treacy-Hut sowie eine auffällige Mund-Nasen-Schutzmaske mit Poppy-Print vervollständigten ihren Look. Besonders die Maske, die die Herzogin in einem Benefizshop für die britische Armee gekauft hat, wirkte spektakulär.