„Magere Ausbeute“, aber Austria-Youngster zurück

Für Violett kommt die Rückkehr des zentralen Offensivspielers zum richtigen Zeitpunkt - schließlich fehlt mit Stürmer Monschein der Torgarant für mehrere Wochen, tat man sich in dieser Saison mit Treffern aus dem Spiel bisher extrem schwer. Nur in einem (!) von sieben Ligaspielen - beim 2:0 in Tirol - konnte man bisher Tore aus dem Spiel heraus erzielen. „Das ist wirklich eine magere Ausbeute, wir haben unsere spielerische Qualität in der Offensive viel zu selten abgerufen“, so der Youngster, dessen Stärke die Ideen im letzten Drittel sind, und der vergangene Saison in 25 Spielen vier Treffer und acht Assists beigesteuert hat. Jetzt hofft er auf die Rückkehr nach der Länderspielpause daheim gegen St. Pölten.