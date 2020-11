Stefan Schwab sorgt bei Griechen für Verwunderung

Strikter Lockdown

So hat er sich in Saloniki perfekt eingelebt. Unter erschwerten Bedingungen. „Hier ist der Lockdown strikter als in Österreich. Wenn man untertags das Haus verlässt, muss man per SMS den Behörden den Grund dafür melden. Nach 21 Uhr geht gar nichts mehr. Wenn wir am Abend spielen, bekommen wir von PAOK eine Bestätigung mit.“ Falls man in eine Kontrolle gerät.