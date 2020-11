Lebensmittelhandel für Ausweitung der Lieferzeiten

Verkürzte Öffnungszeiten verschärfen Problematik

Argumentiert wird seitens Rewe auch mit den nun auf 19 Uhr verkürzten Öffnungszeiten. „Die Verkürzung der Öffnungszeiten stationär verschärft - gerade in Ballungsräumen wie Wien - das Problem, Lebensmittel zeitnah an unsere Kunden zu liefern, daher plädieren wir für eine Verlängerung des Lieferzeitfensters am Samstag von 18 auf 22 Uhr“, sagte Marcel Haraszti, Vorstand der Rewe International AG, die mit Billa Lebensmittellieferungen anbietet am Mittwoch. Das sei im Sinne der Kunden, denen gegenüber so der „gewünschte Servicegrad“ erfüllt werden könne.