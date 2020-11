Ansa Sauermann: Kopf aus - Hitmaschine an

Wien tut gut, das weiß auch Musiker André aka Ansa Sauermann, der sich vor zwei Jahren endgültig entschlossen hat, vom beschaulichen Dresden in Österreichs einzige Metropole zu ziehen. Immer wieder hat es schon vorher in die Bundeshauptstadt verschlagen. 2017 hat er hier sein Debütalbum „Weiße Liebe“ aufgenommen und sein bester Freund war vier Jahre in der Stadt, um seine Matura zu machen. „Ich wollte schon länger aus Dresden raus und war dann eineinhalb Jahre in Berlin“, erinnert er sich im Interview mit der „Krone“ zurück, „aber Wien ist weniger prätentiös als Berlin. Als dann einige Berliner Freunde dort die Stadt verließen war für mich klar, dass ich jetzt erstmals auf eigene Faust Wien kennenlernen könnte. Nicht von Einheimischen reingezogen werden, sondern aktiv die Social Skills aktivieren. In Berlin gibt es zu viele Selbstdarsteller. Auf einer Party hat ein selbsternannter Manager eine halbe Stunde auf mich eingeredet und konnte mir auf Nachfrage nicht erklären, was er eigentlich tut. Der Wiener hingegen öffnet sich vielleicht nicht auf den ersten Spritzer, aber wenn du Zugang zu ihm gefunden hast, ist er warm und zugänglich.“