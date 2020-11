Erneut Auszeichnung für Salzburger Roman-Autorin

Die 1984 in Salzburg geborene und heute in Wien lebende Autorin debütierte 2014 mit dem Erzählband „Der Schädel von Madeleine. Paargeschichten“ Für ihren ersten Roman „Die Königin schweigt“ (2017) erhielt sie den Förderpreis zum Bremer Literaturpreis 2018. Der Roman wurde darüber hinaus als bester deutschsprachiger Debütroman beim „Festival du premier Roman 2018“ in Chambéry ausgezeichnet.