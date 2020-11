Rettungsfahrzeug rammt Auto: Lenkerin (61) getötet

Jede Hilfe kam zu spät

Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Rettungsfahrzeug im Gemeindegebiet Wartberg ob der Aist bei Straßenkilometer 0,5 auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Pkw der Linzerin. Dieser wurde in den rechten Straßengraben geschleudert und kam linksseitig neben Bäumen zum Stillstand. Durch die Frontalkollision wurde die 59-Jährige in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Die am Unfall beteiligten Rettungskräfte versuchten sofort Erste Hilfe zu leisten, jedoch kam leider jede Hilfe zu spät. Die Linzerin verstarb noch an der Unfallstelle aufgrund ihrer schweren Verletzungen.